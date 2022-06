Der Gerstensaft für das Fest der Feste ist gebraut

Distelhausen/Tauberbischofsheim. Die Festbierprobe zum 46. Tauberbischofsheimer Altstadtfest fand am Montagabend in der Alten Füllerei der Distelhäuser Brauerei unter reger Beteiligung der Tauberbischofsheimer Vereine und den Verantwortlichen der Stadt Tauberbischofsheim statt. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar.

Brauereigeschäftsführer Roland Andre freute sich nach so langer Pause die Vereine und Festbeteiligten zum „Tasting“ des Distelhäuser Altstadtfestbieres begrüßen zu können.

Für Bürgermeisterin Anette Schmidt war es eine große Freude, dass in diesem Jahr endlich wieder ein Altstadtfest in Tauberbischofsheim und eine Festbierprobe in Distelhausen stattfinden konnte. Genauso groß sei ihre Freude, dass sie nun endlich auch als Bürgermeisterin das Altstadtfest feiern kann. „Seit Monaten liefen die Vorbereitungen für das Fest der Feste und endlich können wir wieder Gäste in unserer Stadt begrüßen“, so die Bürgermeisterin. Sie wünschte allen Beteiligten und Gästen am kommenden Wochenende ein fröhliches Fest. Nach den Ansprachen erfolgte der Bieranstich durch Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Braumeister und Geschäftsführer Roland Andre stellte das diesjährige Altstadtfestbier vor: In diesem Jahr gebe es ein recht helles Festbier mit 13 Prozent Stammwürze und 5,5 Prozent Alkohol. Das vollmundige und süffige Bier habe eine leichte bittere Note. Nach dem ersten Schluck waren sich alle einig: „Es schmeckt.“ ubü