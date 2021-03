Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick auf die Hauptstraße vom Sonnenplatz in Blickrichtung Polizeirevier.

Die Szenerie dominiert heute wie vor über 100 Jahren das Hotel-Restaurant „Badischer Hof“ am rechten Bildrand, wenn der Blick vom oberen Bereich des Sonnenplatzes nach Süden in Richtung ehemaliges „Großherzogliche Gymnasium“, heute Polizeirevier, gerichtet wird. Hier findet man auch noch das Regionalbüro des Süddeutschen Rundfunks und einen Dienstleister. Ladengeschäfte, die auf Laufkundschaft angewiesen sind, werden hier auch in der Zukunft große Anstrengungen unternehmen müssen, um eine Überlebenschance zu haben. Es fehlt einfach die entsprechende Frequenz. Daher überwiegt in diesem Straßenzug inzwischen die Wohnraumnutzung. bege