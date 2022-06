Den Weg in die Zukunft gemeinsam beschreiten

Tauberbischofsheim. Erneut fühlten sich auch in diesem Jahr sehr viele Gemeindemitglieder von der Einladung zur Wallfahrt durch die Seelsorgeeinheit angesprochen. Im Liturgieausschuss hatte man das Thema: „Säen, damit die Zukunft blüht und Früchte trägt“ als Wallfahrtsthema aufgegriffen. Mit Texten, Liedern und symbolischen Zeichen zog sich dieses Thema durch alle Stationen der Wallfahrt hindurch und wurde so ein Impuls zum Nachdenken und zum Gebet. Zahlreiche Gemeindemitglieder waren an diesem Tag die ganze Wallfahrtsstrecke unterwegs, andere entschieden sich für Teilstrecken.

Die Wallfahrtsgruppe wurde von dem Bild der Heiligen Lioba, das an einem Pilgerstab befestigt war und abwechselnd von den Wallfahrern getragen wurde, angeführt. Neben den Momenten der Ruhe, insbesondere in allen besuchten Kirchen der Gemeinden, sollten auch die Gespräche untereinander eine wichtige Rolle spielen.

Pfarrer Gerhard Hauk hieß am frühen Morgen in der St. Bonifatiuskirche bereits eine sehr große Schar von Mitpilgern willkommen. „Wir wollen aufeinander zugehen – als Einzelne und als Gemeinden der Seelsorgeeinheit“, hob er in seinen Begrüßungsworten hervor, und verwies damit auch auf die Überlegungen im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030. Martina Wamser hatte die Texte und Lieder aus den einzelnen Gemeinden zu einem Wallfahrtsheft zusammengefügt, das Wallfahrern an die Hand gegeben wurde. Gisela Müller und Petra Vierneisel führten in das Wallfahrtsthema ein. „Vertraut den neuen Wegen“ so sangen die Pilger bevor sie sich um den Altar versammelten und mit einem gemeinsamen Vaterunser den Wallfahrtsweg eröffneten.

Unmittelbar vor der Kirche konnten die TeilnehmerInnen kleine Pflänzchen und Samen der Sonnenblume der Erde anvertrauen und damit ein Zeichen der Hoffnung setzen. Zügig erreichte die Pilgergruppe Impfingen, wo Ulrike Steigerwald und Elisabeth Heid, Ute Baunach und Birgit Kuhn in der Pfarrkirche St. Nikolaus das Lob von Gottes wertvoller Schöpfung anstimmten. Auch hier wurde im Sinne der Bewahrung er Schöpfungen Ausgesätes sorgfältig gegossen.

An den nächsten Stationen schlossen sich weitere Pilger an. Von Impfingen ging es weiter nach Hochhausen, wo das Gemeindeteam (Brigitte Elsner, Herta Konrad, Steffi Brüll, Herbert Elsner, und Michael Schmidt) auf die Bewahrung der Schöpfung hinwies. Vor der Kirche – unmittelbar vor der Kreuzigungsgruppe – betete man das Vaterunser, nachdem zuvor Samenkörner Wildblumen, die auf den Wiesen immer weniger werden in die Erde gesät wurden. Mit Liedern auf dem Akkordeon wurden die Pilger in der Pause unterhalten und begleitet.

„Anstrengend, aber wunderschön“, so kommentierten zahlreiche Pilger den Weg, der von Hochhausen herausführte. Vorbei an den keltischen Hügelgräbern erreichte man Dienstadt. Hier gestaltete Angelika Haas mit ihren Kindern einen Impuls und bot Äpfel „Früchte aus Gottes guter Schöpfung“ zum Essen und Mitnehmen an. In Dienstadt hatte ein Team um Kuno Zwerger ein schmackhaftes Essen vor dem Feuerwehrhaus zubereitet, das von den Pilgern dankbar angenommen wurde.

Die längste Etappe führte dann weiter nach Dittwar. Bevor man die Bundesstraße überquerte machte die Pilgergruppe einen Abstecher zum Marienbildstock im Brehmbachtal am Fuße des Stammbergs. Rudi Knaus hat diesen mit einer Marienstatue neu geschmückt. Mit einem Ave Maria und „Segne du Maria“ wurde eine zusätzliche Station an der neu eingeweihten Madonna eingelegt.

In Dittwar begrüßten die Mitglieder des Gemeindeteams Steffi Lotter, Anne Marie Both, Isolde Lotter, Alois Weber und Erhard Weber die Wallfahrer. Im Mittelpunkt der geistlichen Betrachtung standen hier die Reben. Das dazu ausgesuchte Lied „Ich bin der Weinstock“ wurde von Madeleine Wagner mit den Wallfahrtteilnehmern gesungen. Auch bei der diesjährigen Wallfahrt konnte man sich vor der Laurentiuskirche mit Kaffee und Kuchen stärken, bevor die nächste Etappe nach Hof Steinbach angegangen wurde.

Anneliese und Theo Zegowitz hatten in Hof Steinbach eine Kartoffelmeditation vorbereitet: Auch das, was unsichtbar und unter der Erde geschieht, kann Frucht bringen, so die Zusammenfassung dieser Station.

„Was uns die Erde Gutes spendet und unserer Hände Fleiß vollbracht“ mit diesem Lied dankte man dem Schöpfer aller guter Gaben. Die Einladung zum spontanen Umtrunk in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche tat gut und trug auch Erheiterung der Wallfahrtsteilnehmer bei.

In Distelhausen waren es Mathilde Jahnke und Markus Höflein, die zum Nachdenken einluden über das „Land, wo Mild und Honig fließen“. Die Bienen und die ganze Natur wurden in dieser Betrachtung angeführt: „Mach es wie die Biene und schenke deinem Leben neue Süße.“

Die letzte Station in Dittigheim hatte Johannes Hautzinger zusammen mit Hedwig Müller übernommen. Seine spirituellen Gedanken zum Wachsen der Kräuter nahmen die Wallfahrtteilnehmer mit in den Abschlussgottesdienst nach St. Martin in Tauberbischofsheim.

Pünktlich zum Glockengeläut der Vorabendmesse zog eine beträchtliche Wallfahrerschar bei strahlendem Sonnenschein, aber dennoch froh, diesen fast 30 Kilometer langen Wallfahrtsweg geschafft zu haben, mit Pfarrer Gerhard Hauk und den Ministranten in die St. Martinskirche ein, um gemeinsam Eucharistie zu feiern und den Tag Revue passieren zu lassen. Martina Wamser hatte im Mittelgang der Kirche Fußspuren, Blumen. verschiedene Pflanzen und Honig ausgelegt, die die Wallfahrer mit den einzelnen Stationen der Fußwallfahrt verbanden.

Zu Beginn des Gottesdienstes betonte Pfarrer Hauk, es habe gut getan, diese Tradition der Wallfahrt fortzuführen, miteinander diesen Weg zu gehen und sich durch die Impulse an den einzelnen Stationen bereichern zu lassen. Achtsam und sensibel mit der Schöpfung umzugehen und gegebenenfalls den eigenen Lebensstil zu verändern, sei ein Gebot der Stunde.

In seinen Predigtworten ging Hauk auf das Tagesevangelium ein, bei denen Jesus zur Nachfolge einlädt. Es braucht die Entschiedenheit, sich im Vertrauen auf Jesus der Zukunft zu stellen und engagiert zu handeln. gh