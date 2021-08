Den Prüfungen zur nächsten Gürtelstufe gestellt

Tauberbischofsheim/Wertheim. Die Abteilungen für Karate im TSV Tauberbischofsheim und TV Wertheim sind die Karatezentren im Süden Deutschland, die ein ganz traditionelles japanorientiertes Karate anbieten, was immer wieder die Gäste aus nah und fern anzieht. Das reguläre Training beider Abteilungen ist seit Monaten wieder angelaufen und regelmäßiges Training findet meist im Freien, wetterbedingt aber auch in den örtlichen Hallen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Corona-Pause nutzend trafen sich jüngst Trainingswillige aus ganz Deutschland, um in gewohnter Weise in zwei anstrengenden Trainingseinheiten festzustellen, ob sie sich der anschließenden Prüfung stellen wollen. 23 davon meldeten sich schlussendlich für die anschließenden sehr strengen Examen zur nächsten Gürtelstufe an.

Die ersten Prüfung in Karate sind im Bezug auf die Nervosität wohl die schwersten und sie wurde mit Zufriedenheit gemeistert. Es mussten auch hier wie in jeder höheren Gürtelstufe alle Anforderungen in den drei Elementen Kata (Schattenkampf) Kihon (Grundtechniken) und Kumite (Partnerübungen) bestanden werden.

Von den beiden Abteilungen aus Wertheim und Tauberbischofsheim bestanden Danielle Krank (weiß) und Henry Przerwok (gelb) die erste Prüfung. Der Kindergruppe mit all ihren Gürtelfarben entsprungen, erkämpften Thessa Götzelmann, Luisa Lauterwasser und Simon Wolf ihren gelben Gürtel. Orange ist jetzt die Farbe, die sich Linus Penz, Leopold Prößner, Florian Klein, Martina Ertl, Nicole Wiederroth-Kunert, Kerstin Stumpf, Geri Mixich, Matthias Semmler, Nicole Endresen, Kerstin Eyrich, Alexander Horn und Hartmut Roth umbinden dürfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erste Dunkelfarbe erreicht

Die erste Dunkelfarbe im Karate, das Grün, erreichten Kay Danne, Tim und Lea Ertl sowie Sina Götzelmann. Paul Stumpf hievt sich mit seinem erreichten Blaugurt in die Oberstufe der Karatewelt. Den zweiten Blauen Gürtel und damit die Anwärterschaft auf den „Braunen“ errang Martin Hehn.

Prüfer und Cheftrainer Schlatt, sagte später seinen Schützlingen, dass er mit dem gesamten Ergebnis dieser Prüfung sehr zufrieden war. Doch wie immer solle sich niemand auf seinen Lorbeeren ausruhen, denn ein höherer Gürtelgrad sei auch immer Verpflichtung, einen höheren Leistungsstand in jedem Training zu demonstrieren. Und der Weg des Karate sei ein langer Weg.

Info: Weitere Informationen unter www.karate-tbb.de im Internet.