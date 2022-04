Dem Chorgesang stets verbunden geblieben

Hochhausen. Elisabeth Teller erblickte am 12. April 1932 als jüngstes von sieben Kindern der Eheleute Heinrich und Mechthilde Schmitt, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Oliva, in Hochhausen das Licht der Welt. Dort besuchte sie auch die Volksschule und musste bereits als Kind viel auf dem elterlichen Hof mithelfen.

Schon recht früh war sie im Dorf- und Vereinsleben ihres Heimatdorfes eingebunden und brachte sich stets mit ihren Fähigkeiten, vor allem auch im Organisatorischen, bestens ein. Überhaupt kam bei allen ihren Tätigkeiten die Musik, die ihr eine Herzensangelegenheit ist, nie zu kurz.

Elisabeth Teller war stets für die Allgemeinheit da. © Ralf Knüttel

Schon gleich nach der Schule, um 1948, formierte sich um sie eine Volkstanzgruppe in Hochhausen. Noch gut erinnert sie sich an Tänze wie den Bänder- oder Lichtertanz, die sie einübte, mit ihrer Ziehharmonika begleitete und die bei örtlichen Festlichkeiten zum Besten gegeben wurden. Auch in den Kirchenchor trat sie damals, geschlossen mit ihrer ganzen Schulklasse, ein. Überhaupt singt sie für ihr Leben gern und so ist es nicht verwunderlich, dass sie dem Hochhäuser Chorgesang etwa 72 Jahre lang treu blieb. Beim Gesangverein Liederkranz ist sie nicht nur Ehrenmitglied, sondern ihm stand sie zuletzt sogar über zehn Jahre lang als Dirigentin vor.

Nach dem Krieg, von 1948 bis 1953, war sie auch die Verantwortliche der Hochhäuser Pfarrbücherei. In der damaligen Zeit wurde viel gelesen, erinnert sich die Jubilarin, denn die Leute standen Schlange. Auch als Aushilfsorganistin stand sie der Hochhäuser Pfarrgemeinde über 30 Jahre lang zur Verfügung und war bei den Sternsingern, die 1974 vom damaligen Pfarrer Hennegriff ins Leben gerufen wurden, als Frau der ersten Stunde 25 Jahre lang für das Einstudieren der Lieder und Texte verantwortlich.

16 Jahre führte das Geburtstagskind als Vorsitzende die Geschicke des Hochhäuser Altenwerkes und organisierte über 14 Jahre Vorträge des katholischen Bildungswerkes. Im Sprecherrat der Rheumaliga war sie ebenfalls lange Zeit tätig.

2012 erhielt das Geburtstagskind für langjährige Verdienste im Ehrenamt sogar die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Trotz der vielen Tätigkeiten für die Allgemeinheit kamen auch ihre Hobbys nie zu kurz – und so ist neben ihren vielfältigen musikalischen Tätigkeiten auch die Handarbeit stets ein Steckenpferd von ihr gewesen.

Bei all diesen vielen Engagements stand Elisabeth Teller eine Person stets hilfreich und treu zur Seite – ihr Ehemann Josef, den sie im Oktober 1953 heiratete und mit dem sie, bis zu seinem Tod im Jahre 2020, über 66 Jahre verheiratet war. Vier Kinder, sieben Enkel und fünf Urenkel gingen aus ihrer glücklichen Ehe hervor. Ihren 90. Jubeltag begeht sie nun im Kreise ihrer Familie. Den sicherlich zahlreichen Gratulanten schließen sich die FN an. rk

