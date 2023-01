Das Sommerfest von „Anyievo-Ekpui“ wird es nicht mehr geben

Dittigheim. Auch im elften Jahr seines Bestehens – und den weltweiten Krisen zum Trotz – spannte sich aus Tauberbischofsheim ins afrikanische Togo ein Regenbogen der Hoffnung. Vor elf Jahren begannen sieben Vereinsmitglieder um Tronou Deahun und Elisabeth Wycisk, sich für das kleine Dorf Ekpui zu engagieren. Ein Name für den Verein war schnell gefunden: „Anyievo-Ekpui“, was so viel heißt wie Regenbogen über Ekpui. Aus zarten Anfängen hat er sich prächtig entwickelt und zählt zwischenzeitlich 46 Mitglieder aus ganz Deutschland.

Das zieht auch immer größere Spenden an. Zuletzt Daimler Truck aus Mannheim, wo aus Belegschaft und Unternehmen 15 000 Euro für einen Lagerraum beigesteuert wurden. So soll es der Dorfgemeinschaft gelingen, durch gezielte Vorratshaltung, die auch in Afrika stark steigenden Lebensmittelpreise abzufedern.

Mit Hilfe von Anyievo-Ekpui wurden im vergangenen Jahrzehnt Lehr- und Lernräume und ein Kindergarten gebaut sowie eine Zisterne, eine Mühle, eine Apotheke, eine Näherei und eine Küche sowie Sanitärräume. All das blieb in Togo nicht unbemerkt. So schloss die Regierung das Dorf sogar als Anerkennung für diese Entwicklung ans Stromnetz an.

Es wurden Patenschaften begründet (derzeit 14), Saatgut gekauft und des Öfteren in Notsituation geholfen. Immer wieder mussten mehrere tausend Familien über Monate mit Mais, Reis, Öl, Salz und Paprika versorgt werden. Ebenso wurde im vergangenen Jahr in die Zisterne 20 Mal gutes Trinkwasser gefüllt, das von Lastwagen gebracht wurde.

Außerdem soll dem 17-jährigen Patenkind Suzanne, die sich als Kleinkind die linke Körperhälfte verbrannte, jetzt im Nachbarland Benin eine dringend notwendige Operation ermöglicht werden. Mehrere hundert Kinder erhalten überdies eine Aufbaukur mit Eiweiß und Nährstoffen. Zuletzt war die Kindersterblichkeit im Dorf dramatisch angestiegen, das konnte nun wieder eingedämmt werden.

Entscheidend dabei ist, so die Vorsitzende Elisabeth Wycisk, dass nichts über den Kopf von jemanden hinweg entschieden wird. Der Verein leistet „Hilfe zur Selbsthilfe“ und die Menschen vor Ort sind voll einbezogen.

Außerdem wurden zwölf Arbeitsplätze geschaffen.

Kein Wunder bei so viel aktiven Menschen, dass sich bei der Mitgliederversammlung auch der bisherige Vorstand wieder zur Verfügung stellte. Elisabeth Wycisk als Vorsitzende und Kassenwartin sowie Birgit Frei als zweite Vorsitzende, Kirsten Baumbusch als Schriftführerin und die Kassenprüfer Emil Hönninger und Waltraud Breinbauer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Nicht mehr zu bewältigen ist der Organisationsaufwand des Sommerfestes in der Ruhbankstraße. Stattdessen sind die Vereinsmitglieder aufgerufen, Ideen zu entwickeln, wie die Anliegen des Vereins Anyievo-Ekpui weiter in die Öffentlichkeit getragen werden können. Begonnen hat alles mit Tronou Deahun. Er stammt aus Ekpui. Seinem Heimatdorf zu helfen und vor allem den Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu bieten, ist ihm ein Herzensanliegen.