Das Lernen neben der Berufstätigkeit hat sich für sieben Frauen gelohnt

Main-Tauber-Kreis. Allen Grund zum Feiern hatten die sieben Teilnehmerinnen der „Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft in Einrichtungen der Altenhilfe und ambulanten Pflegediensten“, die sie letzte Woche am Johanniter-Bildungszentrum in Wertheim erfolgreich abschließen konnten.

Mit dem Abschluss der 720 Stunden umfassenden einjährigen berufsbegleitenden Weiterbildung erfüllen sie die fachlichen Voraussetzungen, um als Pflegedienstleitung oder Wohnbereichs- beziehungsweise Stationsleitung zu arbeiten. Die Weiterbildung vermittelte die hierzu notwendige pflegefachliche, kommunikative und Managementkompetenz.

Erfolgreich teilgenommen haben: Silke Habermann (Evangelische Sozialstation Wertheim); Christina Heid (Evangelische Heimstiftung Johannes-Sichart-Haus Tauberbischofsheim); Gabriele Wollny (Pflegeheim Johann Bernhard Mayer Lauda); Marion Jeske (Saarländischer Schwesternverband); Nadine Winkler (Pflegeheim St. Hannah, Distelhausen); Juliane Hernold (Evangelische Heimstiftung Adam-Rauscher-Haus, Tauberbischofsheim) und Michaela Jozic (Die Johanniter, Pflegedienst Esslingen)

Da der Beginn der Ausbildung im März 2020 war und fast mit dem Ausbruch der Covid-Pandemie zusammenfiel, können die Absolventen der Weiterbildung besonders stolz auf ihren Abschluss sein. Durch den Lockdown kamen in den Einrichtungen der Altenpflege besondere Belastungen hinzu, die teilweise nach wie vor anhalten. Unter den Teilnehmerinnen waren auch Mütter, die vom Homeschooling ihrer Kinder betroffen waren und dennoch die Weiterbildung absolviert haben, welche als Online-Unterricht und teils als Präsenzunterricht stattfand.

