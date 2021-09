Das Internet als „Einsamkeitsfabrik“

Dittigheim. Der Kulturschock Königshofen präsentierte am Samstag in der Turnhalle in Dittigheim den mit zahlreichen Kulturpreisen ausgezeichneten Kabarettisten René Sydow mit seinem aktuellen Programm „Heimsuchung“.

Mit den Worten „Sie sind heute gekommen, weil Sie intelligente Unterhaltung haben wollen – die Letzten dieser Art“, eröffnete René Sydow sein Programm mit bissiger Satire und scharfem politischem Kabarett. Die TV-Comedy hat für ihn einen „Hauch von Verwesung“, und die große Kultur hat Sydow während der Pandemie vermisst.

Gesundheitsminister Jens Spahn sei so fleißig, dass er alle inzwischen „persönlich durchimpfe“. Inzwischen hat Sydow aber keine Lust mehr, über Politiker zu schimpfen.

Auch das Thema „Influencer“ mache ihm zu schaffen, denn sie seien Hochleistungsmenschen – „Iche“, die nur noch den Körper trainieren, aber nie den Geist.

Man würden heute in einem digitalen Biedermeier voller Angst leben – „überall sind Viren und Bakterien, und davor haben die Leute am meisten Angst“. Sydow: „Wir opfern alles, was das Leben lebenswert macht, und dadurch wird das Leben langweiliger“. Es sei ein neues Zeitalter der Epidemien eingetreten, die sich schnell in den reichen Ländern ausbreiten. Und diese seien: Übergewicht, Diabetes, Schlaganfall, Augenkrankheiten und die Einsamkeit. Armut sei hierbei der Beschleuniger der Einsamkeit. Die einsamsten Menschen seien hier die 16- bis 24-Jährigen, und das Internet die größte Einsamkeitsfabrik der Welt.

Er berichtete vom Opa, der noch alles selber machen konnte. Er ging jeden Tag auf den Friedhof, um in die Zukunft zu sehen, und dabei hinterließ er jedes Mal einen Zettel mit der Aufschrift: „Bin auf dem Friedhof, komme aber wieder.“ Für diese Aussage ernte René Sydow Lachsalven.

Auch das Thema Corona schnitt er an. Es gebe zwei völlig verfeindeten Gruppierungen – und er fühlt sich keiner dieser Gruppen zugehörig. Doch Corona sei keine besonders imposante Seuche wie die Pest. Jedoch sei alles furchtbar, alles schrecklich und dadurch habe man erfahren, dass „wir alle nicht mehr unsterblich sind“. Sydow: „Abstand und Ausgangssperre hätten nur einen Sinn gemacht, wenn wir auch das Internet abgestellt hätten.“ Die sogenannte Vollbeschäftigung sei ein Märchen der „Gebrüder Nimm“, denn von seiner Arbeit müsse man leben können.

Die Armen, die sich beschweren, „seien nur des Königs neue Neider“. Im Gesundheitswesen seien die Kassen voll, aber man wolle nur noch einsparen. Wenn man als Politiker etwas vertuschen könne, sei man noch lange kein Maler. Für den hervorragenden Kabarettabend erntete René Sydow stürmischen Applaus vom durchweg begeisterten Publikum.

Abschließend wandte er sich an seine Gäste und sagte: „Gehen Sie ins Theater und trauen Sie sich, Kultur wahrzunehmen“.