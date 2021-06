Das Hallenbad ist ein Muss

Als ich den Artikel in der FN gelesen hatte, war ich geschockt, dass unser Gemeinderat einschließlich Bürgermeisterin den Hallenbad-Neubau mit überwältigender Mehrheit abgeschmettert hat. Auch wenn die Kosten eines Neubaus sicherlich herausfordernd für die Kommune sind, sollten doch vielmehr die Vorteile und der große Nutzen für die Gesamtheit in Betracht gezogen werden. Was mir in dieser Diskussion absolut fehlt, ist der Wille, etwas bewegen zu wollen.

AdUnit urban-intext1

Es muss uns Bürgern der Stadt doch allen ein Anliegen sein, dass sich Kinder und Erwachsene ganzjährig im Wasser bewegen können und wir nicht auswärts fahren müssen.

Die vielen gesundheitlichen Vorteile des Schwimmens für Jung und Alt, wie verbesserte Kraftausdauer und Durchblutung, bessere Koordination der Extremitäten, gelenkschonendes Training und so weiter liegen auf der Hand.

Mehr denn je brauchen heute unsere Kinder und Jugendlichen Schwimm- und Bewegungsangebote, um ihre Körper im Wasser zu erproben und zu testen. Nicht zu vergessen ist der psychologische Effekt, mit anderen zusammen Spaß haben. Die Stadt Tauberbischofsheim sollte für junge Familien attraktiv bleiben, ohne ein Hallenbad verliert die Stadt aber an dieser Attraktivität und vor allen Dingen Qualität.

AdUnit urban-intext2

Mein Wunsch wäre, nicht müde zu werden und das große Ganze für mehr Lebensqualität, nochmals in den Blick zu nehmen und Lösungsmöglichkeiten auszuloten, wie zum Beispiel das nun anstehende sanierungsbedürftige Freibad mit einem Hallenbad-Neubau zu kombinieren, um sämtliche Synergie Effekte beider Bäder zu bündeln.

Es ist sehr zu hoffen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

AdUnit urban-intext3