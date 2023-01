Das erste Domizil der Autobahnpolizei war in der Mühle der Familie Weber

Distelhausen. Am 1. Februar 1973 – exakt vor 50 Jahren – nahmen die ersten neun Beamten des Autobahnverkehszugs in Distelhausen ihren Dienst auf. Zu Beginn waren diese für den 18 Kilometer langen Streckenteilabschnitt der A 81 von der Anschlussstelle Tauberbischofsheim bis zur Landesgrenze bei Kist zuständig. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Zuständigkeitsbereich des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim verändert. Heute ist dieser neben dem 65 Kilometer langen Autobahnabschnitt von der Jagsttalbrücke bis zur Anschlussstelle bei Kist sowie für die Verkehrsüberwachung in drei Landkreisen zuständig.

Die ersten vier provisorischen Diensträume des neuen Autobahnverkehrszuges befanden sich in der Mühle der Familie Weber in Distelhausen. Die neun Polizeibeamten unter der Leitung von Polizeiobermeister Jürgen Stowasser waren für den ersten fertiggestellten Teilabschnitt der Bundesautobahn A 81 von der Anschlussstelle Tauberbischofsheim bis zur Landesgrenze zwischen Gerchsheim und Kist zuständig. Bei dem im Dezember 1972 eröffneten ersten Teilabschnittes der Autobahn Heilbronn-Würzburg gab es noch keine Notrufsäulen.

Nach der Fertigstellung des neuen Dienst- und Verwaltungsgebäudes des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim Ende 1973 zog der Verkehrszug in Räumlichkeiten in das Gebäude in der Mergentheimer Straße um. Im Oktober 1977 wurde das Richtfest des neuen Dienstgebäudes unterhalb der Autobahnmeisterei in Distelhausen gefeiert. Im Juli 1978 konnte das heute noch genutzte Gebäude an den ersten Dienststellenleiter Polizeihauptkommissar Herrschlein übergeben werden. Im gleichen Jahr wurde das Personal auf 31 Beamte aufgestockt.

Aufgaben erweitert

Bei der Polizeireform im Jahr 2012 wurde die Autobahnpolizeidirektion aufgelöst und die Dienststelle in Distelhausen der Polizeidirektion Tauberbischofsheim eingegliedert. Mit der Eingliederung änderten sich auch die Zuständigkeitsbereiche der dort eingesetzten Beamten. Zu den Aufgaben im Bereich des 65 Kilometer langen Teilabschnitts der A 81 kamen noch Aufgaben in der Verkehrsüberwachung im Main-Tauber-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Hohenlohekreis hinzu. Heute sind bei der Dienstelle 62 Mitarbeiter beschäftig. Seit 2019 ist Polizeihauptkommissar Elmar Hilbert Dienststellenleiter des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim. Zu dem neben Distelhausen auch Sattelitenstellen in Künzelsau und Mosbach gehören.

Zum Verkehrsdienst Tauberbischofsheim gehören verschiedene Verkehrsgruppen für die Verkehrsüberwachung, den Schwerlastverkehr, Alkohol- und Drogenkontrollen, Posier Tuning, Geschwindigkeitsmessungen sowie Zweiradkontrollen. Eine Verkehrsunfallaufnahmeabteilung kommt bei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz. Ebenfalls befindet sich in Distelhausen ein Ermittlungsdienst für die Nachbearbeitung für Strafprozesse. Die Bundesautobahn-Dienstgruppe ist im 24-Stunden-Einsatz auf ihren Streckenabschnitt tätig.

Bei Großeinsätzen und Fahndungslagen erfolgt auch die Zusammenarbeit mit den bayerischen Kollegen in Biebelried sowie dem Autobahnpolizeirevier Weinsberg und den Polizeirevieren in Tauberbischofsheim und Wertheim. Mit seiner Sonderausstattung ist der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim ein gefragter Partner für die Polizeidienststellen in der Region. Dieser verfügt über einen Rollenprüftstand für die technische Überwachung von Zweirädern sowie einen Radlastwagen zur Überprüfung des Gewichtes des Schwerlastverkehrs.

Im Dienstgebäude in Distelhausen ist auch die Hundeführerstaffel, Außenstelle Tauberbischofsheim, die zu Heilbronn gehört und für den Nordbereich zuständig ist, untergebracht. Angegliedert ist hier auch ein Hubschrauberlandeplatz, auf dem schon viele Persönlichkeiten wie 2014 Bundeskanzlerin Angela Merkel und 2022 der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gelandet sind.

In den vergangen Jahren gab es zahlreiche Einsätze für die Beamten aus Distelhausen. Einer der größten und schwersten Einsätze der vergangenen Jahre war der Unfall auf der A 81 mit fünf Verkehrstoten im Jahr 2018. Erst kürzlich konnten die Beamten aus Distelhausen einen Erfolg gegen die Drogenkriminalität verzeichnen. Am 9. Januar wurde bei einer Kontrolle eines Fernreisebusses in Bettingen ein Rauschgiftkurier gefasst.

Bei der festgenommen Person konnte Kokain im Wert von rund 500 000 Euro sichergestellt werden. „Das war für uns ein großer Erfolg gegen die Drogenkriminalität“, so Dienstellenleiter Polizeihauptkommissar Elmar Hilbert.