Das Boegner Haus in Tauberbischofsheim: Ein beeindruckendes Gebäude

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das „Strauss’sche Haus“ in der unteren Fußgängerzone.

Zu den zweifellos beeindruckendsten Gebäuden in Tauberbischofsheim gehört das Barockpalais an der Ecke Hauptstraße/Klostergasse. Über viele Jahrzehnte hinweg - hauptsächlich im 19. Jahrhundert - waren Weingroßhändler die Eigentümer. Zunächst der Geschäftsmann Boegner, ab 1848 dann die Familie Strauß, die aus dem benachbarten Dittigheim in die Kreisstadt übersiedelte. Über das Haus, das auch heute noch im Erdgeschoss als Geschäftshaus (Drogerie, ergänzt mit Fotoartikeln) genutzt wird, wurde immer wieder berichtet. Dennoch wäre es sicherlich für viele Menschen interessant, tiefer in die Geschichte des einzigartigen Bauwerks Einblick zu erhalten. bege

2 Bilder © Bernhard Geisler