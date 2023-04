Das „Abendlied“ startet wieder

Tauberbischofsheim. Das „Abendlied vom Türmersturm“ startet am Freitag, 28. April, um 20 Uhr auf dem Schlossplatz in die neue Saison. Die „Turmbläser“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres führen diese liebgewordene Tradition auch in diesem Jahr fort. Zum Auftakt stimmt die Stadt- und Feuerwehrkapelle ab 20 Uhr mit einem Platzkonzert auf das Turmblasen ein. Pünktlich um 21 Uhr werden die Trompeten erstmals vom Türmersturm erklingen.

Tauberbischofsheimer Bürger und Gäste können dabeisein und mit Bürgermeisterin Anette Schmidt die Saison vor der wunderschönen Kulisse des Schlosses eröffnen. Auch der Schlosskeller ist für Besucher ab 19 Uhr geöffnet.

Der volkstümliche Liederreigen wird ab Saisonbeginn jeden Freitag bis zum 6. Oktober um 21 Uhr auf das Wochenende einstimmen. Die Serenade wird von den Fränkischen Nachrichten präsentiert und von der EnBW unterstützt.

Historisch Interessierte haben zuvor die Möglichkeit, die Stadt beim „Bischemer Altstadtrundgang“ mit dem „Turmwächter“ zu erkunden. Um 20 Uhr ist Treffpunkt vor dem Rathaus.

Der Rundgang endet am Schlossplatz zum Turmblasen.