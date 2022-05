Das 365-Euro-Ticket kommt: Riesiger Reiseradius

Es ist eine super Sache, wenn Schüler, Studenten und Auszubildende ab März kommenden Jahres nicht mehr nur im großen VRN-Tarifgebiet unterwegs sein können, wie das derzeit beim Maxx-Ticket der Fall ist. Mannheim, Heidelberg und sogar das französische Wissembourg sind damit auf der Ost-West-Achse zu erreichen. Mit dem landesweiten 365-Euro-Ticket erweitern sich die Möglichkeiten noch einmal immens: Von der Spitze Baden-Württembergs steht nun auch die Nord-Süd-Achse offen. War bislang in Eppingen oder Friedrichshall Schluss, ist ab März ein Tagestrip in die Wilhelma nach Stuttgart oder gar ein Urlaub am Bodensee oder im Allgäu drin.

Jungen Leuten, die zur Schule gehen oder in Ausbildung sind und ohnehin nicht viel Geld haben, eröffnen sich viele Möglichkeiten. Auch die Heimfahrt von weiter entfernten Studienorten im Land wie Freiburg oder Konstanz ist dann inklusive. Diejenigen, die der Main-Tauber-Kreis als Einwohner behalten möchte, profitieren doppelt. Mit dem Semesterticket, das sie ohnehin mit der Einschreibung oder Rückmeldung erhalten und dass im gesamten Verbund Mainfranken gilt, steht ihnen ein noch größerer Radius zur Verfügung.

