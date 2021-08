„Dann steh’ ich im Bett“

Odenwald-Tauber. Sirenen erfreuen sich auch in der Region einer großen Beliebtheit, wie eine nicht repräsentative FN-Umfrage via Facebook zeigt. Die überwältigende Mehrheit spricht sich für eine Beibehaltung oder Reaktivierung aus.

„Der größte Fehler war, sie vor Jahren abzuschaffen oder stillzulegen“, meint eine Userin. Und ein zweiter ergänzt: „Ich habe nie verstanden, warum ein funktionierendes Warnsystem lahmgelegt wird. Wie schaffen es unsere Politiker immer wieder, wegen weniger Schreihälse ein bewährtes System abzuschaffen?“

Solch moderne Sirenen gibt es auch – wie hier in Koblenz. © DPA

„Sirenen und ,Cell-Broadcast’ via Handy oder Smartphone“, schägt ein Diskussionsteilnehmer vor. Letzteres sei von der EU vorgegeben, nur Deutschland habe sich bisher geweigert, es umzusetzen. „Dabei hat es in den Niederlanden bei einem Testlauf eine Reichweite von über 90 Prozent erreicht.“

Grundlagen funktionieren nicht

Jene, die meinten, Sirenen außer Dienst zu setzen, um wieder ein paar Cent sparen zu können, „gehören freigestellt“, lautet eine weitere Meinung. In Deutschland funktionierten nicht einmal mehr Grundlagen, aber in anderen Dingen wolle man hoch hinaus.

„Wenn Sirenen funktionieren und die Leute wissen, was gemeint ist, sind sie sicher praktisch“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt. Ein weiterer meint: „Ich finde sie auf dem Land, wo nicht immer ein Netz zur Verfügung steht, immer noch sinnvoll – besonders für die ältere Bevölkerung, die nicht immer ein Handy besitzen.

Für eine Userin sind Sirenen „das wichtigste Warnsignal überhaupt“. Jeder bekomme es mit, auch wenn man kein Handy habe. „Nachts kann mein Handy bimmeln wie es will – bei der Sirene stehe ich im Bett . .“

„Ich finde es allgemein erschreckend, wie Dinge, die für den Moment unnötig erscheinen, im Schnellverfahren abgeschafft werden“, meint zum Abschluss ein Diskutant. Als Beispiel führt er neben Sirenen die Telefonzellen an. Es gebe so viele Szenarien, in denen man froh wäre, doch noch eine Telefonzelle zu finden.