Dankbarkeit für die Schöpfung

Tauberbischofsheim. Spätsommer und Herbst sind für Landwirte Erntezeit – traditionell folgt darauf eine Zeit, in der für die Ernte gedankt und der Schöpfung gedacht wird.

Am Sonntag, 2. Oktober, und den darauffolgenden Tagen feiern viele Gemeinden im Erzbistum Freiburg das Erntedankfest im Rahmen von Gottesdiensten mit geschmückten Altären.

„Die farbenfrohen Arrangements erinnern daran, dass sich die meisten Menschen sattessen können in Deutschland“, so Landvolkpfarrer Dr. Thomas Dietrich. „Das ist nicht selbstverständlich. Genau betrachtet, ist es ein großes Geschenk. Ich wünsche mir, dass das Menschen spüren.“ Neben den traditionellen Gottesdiensten zum Erntedankfest und den reichlich geschmückten Altären, bieten viele Gemeinden und Einrichtungen Aktionen rund um das Fest an.