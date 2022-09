Dampfzug-Ansicht aus Australien zurückgeholt

Tauberbischofsheim/Erlangen. Eisenbahnfreund Günther Klebes aus Erlangen sammelt fast alles, was irgendwie mit der Bahn zu tun hat. Jüngst ergatterte er eine Postkarte mit einer Ansicht von Tauberbischofsheim in Australien. Auf der Suche nach Neuem stieß er in einer luxemburgischen Internetauktion auf ein „Unikat“ mit Blick auf Tauberbischofsheim und einem Dampfzug in Richtung Lauda. Die Aufnahme soll um 1920 entstanden sein. „Die Postkarte ist nie gelaufen“, so Klebes, der hinzufügt: „Auf unerklärlichen Wegen kam die Karte in eine Auktion eines Anbieters aus Australien. Der Sammler bot als Einziger und ersteigerte das gute Stück für knappe zwei Euro. Da war das Porto für einen eingeschriebenen Luftpostbrief teuerer.“ Der 73-Jährige sammelt nach eigenem Bekunden begeistert „alles, was mit der Bahn zu tun hat – außer echten Lokomotiven“. Bei ihm zu Hause stehen Modelle und historische Uniformmützen neben zahllosen selbst geschossenen Fotos und Alben voll einschlägiger Telefonkarten und Briefmarken. Daneben arbeitete der Schulbusfahrer ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission. Bild: Günther Klebes

