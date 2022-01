Insgesamt 80 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis von Freitag, 31. Dezember , bis Montag, 3. Januar, bestätigt, davon 41 am Freitag, 21 am Samstag, sieben am Sonntag und elf am Montag.

Main-Tauber-Kreis. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 10 287. 230 Personen sind aktiv von Infektion

...