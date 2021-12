Insgesamt 163 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis von Dienstag, 28., bis Donnerstag, 30. Dezember, bestätigt, davon 35 am Dienstag, 88 am Mittwoch und 40 am Donnerstag .

Main-Tauber-Kreis. Die Gesamtder bislang infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 10 207.

Die Zahl der Genesenen steigt um 135 Personen auf 9766. Somit sind derzeit 315

...