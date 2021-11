Insgesamt 144 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion, davon 54 am Dienstag und 90 am Mittwoch, wurden wurden von Dienstag, 9., bis Mittwoch, 10. November, bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet aller Städte und Gemeinden des Landkreises außer Külsheim und befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun

...