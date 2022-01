Insgesamt 225 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag und Mittwoch bestätigt, davon 78 am Dienstag und 147 am Mittwoch.

Main-Tauber-Kreis. Bislang sind im Landkreis 10 915 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, teilt das Landratsamt mit. Die Zahl der Genesenen steigt um 19 Personen auf 10 183. Somit sind derzeit 597 Personen im Landkreis aktiv

...