Insgesamt 201 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis nach Angaben des Landratsamts am Donnerstag und Freitag bestätigt, davon 93 am Donnerstag und 108 am Freitag.

Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 11 116. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am späten Freitagnachmittag bei 417,5.

„Die Zahl der

...