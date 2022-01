Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 177 neue Fälle

Insgesamt 177 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. Januar, bestätigt, davon 41 am Dienstag und 136 am Mittwoch.