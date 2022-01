Insgesamt 127 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis von Samstag bis Montag bestätigt, davon 66 am Samstag, 41 am Sonntag und 20 am Montag.

Main-Tauber-Kreis. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis ist am Wochenende weiter gestiegen und beträgt nun 10 690. Dies teilte das Landratsamt am Montag mit. Der Inzidenzwert stieg auf

...