Container als Klassenräume

Tauberbischofsheim. Kurz und schmerzlos verlief die Sitzung des Technischen Ausschusses des Tauberbischofsheimer Gemeinderats am Mittwoch. Sabine Oberst, Leiterin des Bauordnungsamts, informierte, dass die letzte derzeit zur Verfügung stehende Terrasse im Gewerbegebiet A 81 bebaut werde. Neben die gerade im Entstehen begriffenen zwei Hallen sei nun eine dritte Lagerhalle mit Büro- und Sozialtrakt parallel zur Falk-Müller-Straße geplant. Sie habe eine Länge von 40 und eine Breite von 15 Metern, die Höhe misst 7,30 Meter. „Damit ist die Terrasse voll“, so Oberst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tiefbauamtsleiter Zoltan Szlaninka informierte zum Kauf von zwei Containern, die als Klassenzimmer während der Sanierungsphase des Matthias-Grünewald-Gymnasiums (MGG) genutzt werden sollen. In einer früheren Sitzung war Kauf statt Miete bereits im Grundsatz entschieden worden. Das Angebot in Höhe von rund 98 000 Euro liege knapp unter der Kostenberechnung, führte Szlaninka aus. Der Ausschuss stimmte einhellig zu.

Die weiteren Schritte bei der Sanierung des MGG beschrieb der Tiefbauamtsleiter wie folgt: Am Freitag, 15. Juli, werde ein großere Lagercontainer hinter dem großen Haus aufgestellt, am 16. August startet der offizielle Baubeginn mit dem Abschnitt der Sanierung des Kleinen Hauses.

Mehr zum Thema B 290 Auffahrt zur A 81 voll gesperrt Mehr erfahren

Weitere Arbeiten stehen im Stadtgebiet ab dem 18. Juli an. An 20 Einzelbaustellen werden Messeinrichtungen für Niederschlagswasser angebracht, das in Regenüberlaufbecken mündet.

Bernd Mayer (Bürgerliste) fragte an, ob der Verkehr am frisch sanierten und im Sommer rege genutzten Sonnenplatz nicht eingeschränkt werden könne. „Wir haben das auf dem Schirm“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt. Eine Überlegung sei, den Verkehr während der Sommermonate zu reduzieren. Im Herbst wolle man sich konkrete Gedanken darüber machen, was möglich ist und auch Sinn macht. hvb