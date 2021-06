Claudia Hackenberg folgt im Team auf Sabine Moll

Tauberbischofsheim. Claudia Hackenberg wurde im Rahmen einer Feierstunde als neue Mitarbeiterin im Netzwerk Familie begrüßt. Gleichzeitig wurde Sabine Moll, die sich innerhalb des Caritasverbands weiterentwickeln möchte, von ihren Netzwerkkollegen verschiedet.

Über dreieinhalb Jahre begrüßte Moll stets mit einem Lächeln im Gesicht die zahlreichen Gäste. In dieser Zeit war sie als Netzwerkerin zu verschiedenen Themen und Anliegen aktiv, suchte den direkten Kontakt und das Gespräch mit den Menschen und war für Programmpunkte und Angebote des Netzwerks verantwortlich.

Gerne hätten sie und so mancher Gast sich persönlich verabschiedet, doch die aktuelle Situation ließ dies nicht zu. Stellvertretend wurde dieser Dank von Beate Maier, Bereichsleitung Beraten im Caritasverband im Tauberkreis, überbracht. Maier betonte die freundliche und aufgeschlossene Art von Sabine Moll, „zu der jederzeit die kleinen und großen Gäste ihre Anliegen vorbringen und kompetente Beratung erfahren durften. Neuen Ideen aufgeschlossen und der Technik zugewandt wurde Sabine Moll unsere Netzwerk-Influencerin, um die Programmpunkte unter die Menschen zu bringen“, so Beate Maier.

Staffelstab übergeben

Mit großer Freude wurde Claudia Hackenberg, die schon viele Jahre für den Caritasverband im Informationsbüro arbeitet, als neues Teammitglied von Guido Imhof, Tanja Horn und Hiyam Hussein begrüßt und durch eine symbolische Staffelstabübergabe der Wechsel deutlich gemacht.

„Ich freue mich darauf, am Dienstag, 29. Juni, wieder die Türen für unsere Gäste rund um Tauberbischofsheim zu öffnen“, so Hackenberg. Mit dem attraktiven Cafébereich und den speziellen Bildungs-, Beratungs- und Gesprächsangeboten aus dem Monatsprogramm, möchte das Netzwerk Familie Schritt für Schritt wieder eine verlässliche Anlaufstelle für Familien sein.

„Ich habe viele Ideen und Vorstellungen, die ich gerne in die Tat umsetzen möchte“, so Hackenberg. So wolle man in Zukunft im Cafébereich vermehrt auf das Thema nachhaltiger Konsum achten.

Der Einkauf von regional erzeugten Lebensmitteln und die Verwendung von Bioprodukten sollen noch mehr in den Blick genommen werden. „Was die Natur uns in den verschiedenen Jahreszeiten schenkt, soll sich auch in der Speisekarte wiederfinden“, so Moll. Ebenso sollen inhaltlich neue Zielgruppen in den Blick genommen werden.

Programm für junge Väter

Aktuell arbeite man an einem Programmangebot für junge Väter. Durch die Corona-Zeit hätten viele Männer verstärkt eine versorgende Rolle übernommen. Für manche Väter hätten sich aus diesen Situationen viele Fragen ergeben und der Wunsch nach Austausch sei groß, so die Rednerin.

Ein weiteres Ziel ist es für die nahe Zukunft, die älteren Generationen im Netzwerk Familie willkommen zu heißen. „Einsamkeit im Alter ist durch die kontaktarmen Monate stärker in den Fokus gerückt. Dem Wunsch nach Begegnung, Gesprächen und Austausch, um das Leben miteinander zu teilen, möchte sich das Netzwerk Familie öffnen“, hieß es.