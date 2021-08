Christopher Ettrich ist Nachfolger von Kevin Hammerich

Dittigheim. Kevin Hammerich beendete seine über acht Jahre andauernde Amtszeit als Vorsitzender des Club 90 Dittigheim. Bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung hatte er angekündigt, nicht mehr zur Wahl anzutreten.

Die Sitzung fand im Hof hinter dem Vereinsheim statt. Da das vergangene Vereinsjahr corona-bedingt wenig zu bieten hatte, blickte Hammerich nach der Begrüßung auf seine Zeit als Vorsitzender zurück. Die vergangenen Jahre hätten ihn unheimlich geprägt. Neben wenigen negativen Eindrücken würden die vielen positiven Momente überwiegen. Besonders beeindruckend sei die Entwicklung der jährlichen Dschungelparty: Aus einem „Floor“ und DJ seien je drei geworden.

Statt zwei Bars habe man zuletzt fünf Bars gehabt. Die Zahl der Gäste sei vor Corona von 400 auf 1200 angestiegen. Stolz mache ihn auch die Gesamtentwicklung des Club 90. Während andere Vereine oft mit sinkenden und älter werdenden Mitgliedern zu kämpfen hätten, könne man selbst mit vielen jungen und begabten Leuten positiv in die Zukunft blicken. Am Ende seiner Rede merkte Kevin Hammerich an, was ihn in den vergangen Jahren am meisten gefreut habe: Er habe viele Menschen kennengelernt, die mittlerweile seine Freunde seien.

Der anschließende Bericht von Schriftführer Simon Ollmert fiel dagegen kürzer aus, da das Vereinsheim auf Grund der Corona-Krise nur selten geöffnet hatte und kein normaler Vereinsbetrieb stattfinden konnte. Neben einigen digitalen Veranstaltungen, konnte man mit dem Ausflug in den Europapark vor einigen Wochen doch noch eine größere Präsenzveranstaltung durchführen. Kassenwart Erik Kordmann zeigte in seinem Bericht, dass der Verein finanziell weiterhin solide aufgestellt ist. Er stellte jedoch auch fest, dass der Verein dauerhaft auf die Einnahmen von größeren Veranstaltungen wie der Dschungelparty nicht verzichten könne.

Bevor die Neuwahlen des Vorstands anstanden, bedankte sich Ortsvorsteher Elmar Hilbert beim scheidenden Vorsitzenden Kevin Hammerich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Sein Nachfolger ist Christopher Ettrich, der von den Mitgliedern einstimmig in sein neues Amt gewählt wurde. Ludger Wulf (stellvertretender Vorsitzender), Erik Kordmann (Kassenwart) und Tessa Schubert (Vergnügungswartin) behalten ihre bisherigen Posten. Einen weiteren Wechsel gab es beim Schriftführer. Simon Ollmert übergab nach drei Jahren sein Amt an seinen Vorgänger Rouven Hammerich, der in den Vorstand zurückkehrte.

Der Vergnügungsausschuss setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Christoph Böhlecke, Hannah Kern, Simon Ollmert und Nicolas Schubert. Der Ältestenrat bleibt unverändert und besteht weiterhin aus Philipp König, Philipp Lang, Carsten Schmitt und Markus Schmitt.

Kurz vor Ende der Sitzung überreichte Philipp König dem ehemaligen Vorsitzenden Kevin Hammerich im Namen des Vereins ein Präsent und bedankte sich für die Arbeit in den vergangenen Jahren. In seiner Rede hob er nochmals hervor, welche Herausforderungen Hammerich in seiner Amtszeit meisterte. Mit einem neuen Vorsitzenden und besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft, ließ man den Abend in geselliger Runde ausklingen.