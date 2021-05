Christoph Schauder übernimmt

Main-Tauber-Kreis. Die Verabschiedung von Landrat Reinhard Frank und die Amtseinführung des neu gewählten Landrats Christoph Schauder finden am Freitag, 21. Mai, um 15 Uhr im Rahmen einer Kreistagssitzung in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt.

AdUnit urban-intext1

Zweite Amtszeit endet

Reinhard Frank ist seit 1. Juni 2005 Landrat des Main-Tauber-Kreises. Seine zweite Amtszeit endet am 31. Mai.

Der 65-Jährige geht in den Ruhestand und hat sich deshalb nicht mehr um das Amt beworben. Mitte März hat der Kreistagseinen Nachfolger Christoph Schauder zum Landrat gewählt. Vor dessen Amtsantritt erfolgt in der Kreistagssitzung die Vereidigung und Verpflichtung durch den Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer.

Begrenzte Zuhörerzahl

Die Sitzung findet unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln statt. Um die Veranstaltung möglichst sicher zu gestalten, wurden alle geladenen Teilnehmer aufgefordert, vor der Sitzung ein Corona-Schnelltestangebot wahrzunehmen oder einen Selbsttest vorzunehmen.

AdUnit urban-intext2

Kreiseinwohner können der öffentlichen Sitzung beiwohnen. Die Zuhörerzahl kann begrenzt werden, wenn die derzeit geltenden Abstandsregeln bei zu großem Andrang nicht mehr eingehalten werden können. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. lra