Christian Krimmer neuer Leiter

Tauberbischofsheim. Im Rahmen einer Hegeringversammlung im Sportheim Hochhausen, welche unter strenger Einhaltung der Coronavorschriften durchgeführt wurde, wählten die Mitglieder des Hegering IV/Tauberbischofsheim einstimmig ihren neuen Vorstand.

Zum Hegeringleiter wurde Christian Krimmer gewählt. Nach seiner Wahl erläuterte er, welche Aufgaben auf die Mitglieder und die Hegeringleitung zukommen werden und welche Schwerpunkte er setzen möchte. Krimmer appellierte an die Anwesenden, dass alle zusammenarbeiten müssten, um erfolgreich sein zu können.

Zu Stellvertretern wurden ebenfalls einstimmig Sebastian Link und Carlo Hartnagel, der sich primär um das Schießwesen kümmern wird, gewählt.

Kreisjägermeister Hubert Hartnagel gratulierte zur Wahl und betonte, dass der Kreisjagdverein Tauberbischofsheim nun wieder über einen kompletten Vorstand verfüge.

Im nächsten Jahr steht die 100- Jahr- Feier des Vereins an. Bei der Planung und Durchführung käme es auf jedes Vereinsmitglied an, betonte Hartnagel unter anderem in seiner Ansprache.

Zu den Gratulanten gehörte ebenfalls die frisch gewählte stellvertretende Kreisjägermeisterin Astrid Hemmrich, die sich mit einem Grußwort bei den Hegeringmitgliedern vorstellte.

Nach den Wahlen kam es zu einem angeregten Informationsaustausch unter den Anwesenden, welche sich coronabedingt längere Zeit nicht treffen konnten.