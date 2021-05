Christi Himmelfahrt in Hof Steinbach

Tauberbischofsheim. In der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim pflegt man seit einigen Jahren eine neue Form für die Feier des Himmelfahrtstages: „Gott und die Menschen kommen zusammen —bei besonderen Anlässen und an besonderen Orten“. Dieser besondere Ort ist auch in diesem Jahr am Donnerstag, 13. Mai, der Vorplatz der Kapelle in Hof Steinbach (Kapelle zur Schmerzhaften Muttergottes) sein.

AdUnit urban-intext1

Entsprechend der derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln werden dort genügend Bänke aufgestellt sein. Natürlich dürfen auch eigene Sitzgelegenheiten (Campingstühle, Bänke) mitgebracht werden. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes wird von Stefanie Buck-Neuhäuser übernommen, da die traditionelle Mitwirkung der Musikkapelle Distelhausen coronabedingt nicht möglich ist.

Da die Gottesdienstregelung auf die Gemeinden Dittwar, Dittigheim und Distelhausen auf diesen Gottesdienst abgestimmt sind, sind Gemeindemitglieder der ganzen Seelsorgeeinheit willkommen. Der gemeinsame Zugang zum Gottesdienst (10 Uhr) von Dittwar, Dittigheim und Distelhausen muss entfallen. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per Telefon 09341/92250 oder 922513 oder über die Homepage (kath-kirche-tbb.de) erfolgen.

Falls der Gottesdienst auf Grund der Wettersituation abgesagt werden muss, findet um 10.30 Uhr eine Eucharistiefeier in der Kirche in Dittigheim statt. Außerdem wird ebenfalls um 10.30 Uhr in Dittwar ein Wortgottesdienst gefeiert. Auch für diese beiden Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Falls der Gottesdienst in Hof Steinbach wegen Regen kurzfristig abgesagt werden muss, läuten in Distelhausen, Dittigheim und Dittwar um 7.55 Uhr die Glocken. bk

AdUnit urban-intext2