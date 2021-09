Chemischer Duft foppt emsige Ameisen

Mit List überleben und die eigene Art schützen ist keine Laune der Natur. Vielfach hat sich diese Fähigkeit über eine lange Zeit entwickelt und bewährt. Zwei Biologen arbeiten an einem Projekt in der Brachenleite.

Tauberbischofsheim. Alles muss stimmen. Das ist die Voraussetzung für ein intaktes Ineinandergreifen von Mechanismen, die dem Kreuz-enzian-Ameisenbläuling, einem kleinen, hellblauen Schmetterling, das Überleben sichert. Der Falter ist streng geschützt.

In der Brachenleite, dem Naturschutzgebiet auf dem ehemaligen Standortübungsgelände oberhalb von Tauberbischofsheim, ist er hingegen recht häufig zu beobachten. Mit „Kreuzenzian-Ameisenbläuling“ signalisiert das filigrane Tier bereits durch seinenNamen seine Abhängigkeit von der Pflanze Kreuzenzian und der Knotenameise.

Das Überleben sichern

Matthias Sanetra und Robert Güsten sind seit dem frühen Morgen unterwegs. Die beiden freiberuflichen Biologen arbeiten an einem Projekt der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. Die Darmstädter haben über Ameisen promoviert und erstellen Konzepte, welche Maßnahmen notwendig sind, um bedrohten Arten das Überleben zu sichern. Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling ist so eine Art. Er lebt in Gebieten mit Kalktrockenrasen. Wichtig sei, die Flächen, auf denen die Enziane von Juni bis August blühen, erst im Herbst zu beweiden, um dieses System zu sichern, so Matthias Sanetra. „Unsere Studie zielt darauf ab, die Pflege zu optimieren, je nachdem, welche Ameise die Wirmit einem Duft tsart der Schmetterlingsraupen ist“, führt er aus.

Aufeinander angewiesen

Die Abhängigkeit von Tieren und Pflanzen ist kompliziert und faszinierend zugleich. Die Existenz des Kreuzenzian-Ameisenbläulings hängt von dem Vorkommen eben dieser Pflanzen- und der Knoten-ameisen ab. Wenn eine Art wegfällt, geht meist auch die andere verloren.

Das Weibchen des Kreuzenzian-Ameisenbläulings legt seine Eier an den Blüten des Kreuzenzians ab. Diese Art kommt in Baden-Württemberg sehr selten vor – in der Brachenleite gibt es einige hundert Exemplare der blaublühenden Pflanze.

Die aus den Eiern geschlüpften Raupen bohren sich zunächst in den Fruchtknoten des Kreuzenzians und fressen sich satt. Dann knabbern sie ein winziges Loch, um sich auf den Boden fallen zu lassen.

Ihre Retter sind sogleich zur Stelle: die Knotenameisen. Sie sind kleine, unscheinbare Insekten mit abgeknicktem Hinterleib, die ihre Nester nicht in einem Haufen, sondern im Boden haben. Dorthin transportieren sie die Raupen. Ein chemischer Trick sorgt dafür, dass sie das tun. Überlistet werden sie vom Geruch der Raupen, die eine spezifische Zusammensetzung von Kohlenwasserstoffen aufweist, die genauso riecht, wie die Ameisenlarven. Die kleinen Krabbeltiere nehmen diesen Duft mit ihren Rezeptoren an den Fühlern wahr und transportieren die so getarnten Raupen in ihre Kolonie.

„Im Ameisenbau gibt es Futter en masse“, erläutert Robert Güsten. Die überlisteten Ameisen peppeln ihre adoptierten Parasiten durch den Winter. Die gemästeten Raupen verpuppen sich im Nest ihres Wirts und schlüpfen Anfang bis Mitte Juni als fertige Schmetterlinge. Für sie heißt es nun, sich zu sputen, denn ihre chemische Tarnung verfliegt mit der Entfaltung. Erkennen die Ameisen den Schwindel, fallen sie über den Bläuling her.

„In der Brachenleite gibt es fünf Arten von Roten Knotenameisen“, sagt Mattias Sanetra. „Eine von diesen Arten ist die Hauptwirtsart des Kreuzenzian-Ameisenbläulings“, vermuten er und sein Kollege. Die Regionalität bei den Wirtsarten sei ein entscheidender Faktor. „Dasselbe Muster ist nicht überall anwendbar. Die Natur ist zu divers“, beschreibt er die komplexe Forschungsmaterie.

Arten bestimmen

Um die Arten zu bestimmen und genaue Erkenntnisse zu erlangen, graben die Biologen hunderte von Röhrchen in den Boden, in dem Ameisen vorkommen. Sie fangen einige Exemplare und stellen so die Häufigkeit der einzelnen Arten fest, die sich allerdings nicht mit dem bloßen Auge bestimmen lässt.

Von den Ameisen und dem Kreuzenzian-Vorkommen aber hängen das Überleben und der Bestand des Schmetterlings ab. Noch zwei Jahre wird das Forschungsprojekt oberhalb von Tauberbischofsheim laufen. Dann, so das Ziel, soll die Population des Kreuzenzian-Ameisenbläulings, der eine nach europäischem Recht streng geschützte Art darstellt, in der Brachenleite genau erforscht sein. Bislang ist sie das noch nicht.