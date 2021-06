Cartoon-Lesung im Engelsaal

Tauberbischofsheim. Oli Hilbring, dessen Cartoons am Vortag bei einer Vernissage im Engelsaal präsentiert werden, betritt am Montag, 28. Juni, um 20 Uhr mit seiner Cartoon-Lesung „Schön doof! Cartoons live!“ auch die Bühne im „Engelsaal“ (Tauberbischofsheim, Blumenstr. 5, hinter dem Rathaus). Was ist eigentlich eine Cartoon-Lesung? Cartoons werden in Form von Sketch-Serien und kurzen Animationen live auf eine Leinwand projiziert. Parallel dazu werden die Sprechblasen oder Slogans dann vorgelesen.

Es ist ein bunter Mix an Themen, die die Menschen interessieren, unter anderem auch Fußball (Oli Hilbring ist bekennender Schalke-Fan und VfL Bochum-Sympathisant). Oder zu berühmten Rocksongs wird der dazu passende Cartoon eingeblendet: Mehrere Schoko-Riegel in stürmischer See werden mit „Riders on the Storm“ unterlegt, es läuft der „Rohling on the river“ oder wo bei jedem Chinesen das Herz aufgeht: „You never wok alone“.

Hilbring stand mit seinen Cartoons unter anderem schon mit Hennes Bender und Torsten Sträter auf der Bühne und freut sich, den ganzen Unsinn wieder vor Leuten zu zeigen.