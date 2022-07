„Bus-Pulling“ als großer Spaß zwischendurch

Tauberbischofsheim. Die Messe „FN Mobil“ feiert am Sonntag 24. Juli, von 11 bis 17 Uhr in der Pestalozziallee in der Kreisstadt ihre Premiere. Die Macher hoffen auf schönes Wetter und auf eine gute Resonanz, denn sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Dabei soll natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen, von daher gibt es im Rahmenprogramm eine Mitmach-Aktion „Bus-Pulling“. Aufgerufen sind unter anderem die Aussteller und beteiligte Vereine. Die Regeln für diese Gaudi sind gleichermaßen einfach wie verrückt. Fünf Personen ziehen per Muskelkraft einen Bus von zwölf Tonnen Gewicht über eine Strecke von 30 Metern gegen die Zeit und für einen guten Zweck. Dabei ist es egal, ob Männer oder Frauen im Team sind – es geht nur um eins: Die schnellste Zeit zu ziehen und „FN-Mobil-Meister“ zu werden.

Für jedes „Bus-Pulling“-Team, das die Ziellinie erreicht, spenden die Fränkischen Nachrichten 100 Euro für das Service-Projekt „FN hilft“. Zudem erhalten die drei Siegerteams als Dankeschön fürs Mitmachen ein Vesper und Getränkepaket vor Ort.

„Just for Fun“ können sich außerhalb dieses Wettstreits auch andere Teams anmelden. Es winken Reisegutscheine, Sach- und Trostpreise. Von daher ergeht der Aufruf an alle Stemmer, Heber, Zieher oder überhaupt an alle, die Spaß haben möchten, in einem Team dabei zu sein.