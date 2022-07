Bunter Mix auf der Bühne

Tauberbischofsheim. Der Kultursommer Tauberbischofsheim geht mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm in die nächste Runde. Ab Montag, 18. Juli, steht die Sommerbühne im Klostergarten hinter dem Verwaltungsgebäude Klosterhof für After-Work-Musik bereit. Unter freiem Himmel kommen Musikfreunde jeder Musikrichtung auf ihre Kosten.

Auf der Sommerbühne im Klosterhof wird ein vielfältiges Programm geboten: Die Gesangsoase Tauberbischofsheim startet am Montag mit dem Duo June&Leo. Am Dienstag, 19. Juli, zeigen die Nachwuchsmusiker der städtischen Richard-Trunk-Musikschule, was sie gelernt haben. Für die Region ungewöhnliche Klänge bringen am Mittwoch, 20. Juli, die Alphornbläser zu Gehör. Die Band „Breakaway Paradise“ aus Wertheim sorgt am Donnerstag, 21. Juli, für Stimmung. Die fünfköpfige Band spielt Klassiker der Rock- und Pop-Geschichte sowie aktuelle Hits. Der Kultursommer endet auf den Tauberterrassen mit dem Auftritt des Savoy Ballroom Orchestras, das schon im vergangenen Jahr das Publikum zum Swingen gebracht hat. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Spenden sind willkommen und gehen an die Künstler oder die Bürgerstiftung. Bewerbungen für den Kultursommer 2023 nimmt Michaela Hocho (Telefon 09341/80325) entgegen.

Das Programm im Überblick:

Montag, 18. Juli, ab 18.30 Uhr: Gesangsoase mit Duo June&Leo.

Dienstag, 19. Juli, ab 17 Uhr: Richard-Trunk-Musikschule.

Mittwoch, 20. Juli, ab 19.30 Uhr: Alphornbläser.

Donnerstag, 21. Juli, ab 19 Uhr: Breakaway Paradise.

Samstag, 30. Juli, ab 17 Uhr: Savoy Ballroom Orchestra.