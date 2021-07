Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bund der Steuerzahler - Verein das „Finanzgewissen der politisch Handelnden“ / Schwarzbuch prangert Projekte an, deren Kosten radikal steigen – auch in der Region Bund der Steuerzahler sagt Verschwendungssucht den Kampf an

Im Schwarzbuch prangert der Steuerzahlerbund öffentliche Verschwendung von Geld an. Der Verein sieht sich als „Finanzgewissen“ der Bundesrepublik und der politisch Handelnden – vor dem Hintergrund ständig steigender „Ausgabenwut“.