Bummeln und genießen

Tauberbischofsheim. Erstmals findet in der Innenstadt von Tauberbischofsheim am Montag, 15. August, (Mariä Himmelfahrt) bis 22 Uhr ein großes Late Night Shopping mit Straßenmusik und vielen Künstlern statt. Mit von der Partie sind Maike May aus Bamberg sowie Leo Guggenmos aus Lauda (beide Gitarre und Gesang), Leonid Khenin aus Nürnberg mit der Klarinette, Guy Dawson, Raphael Hußl sowie Freddy Hollschuh (Gitarre und Gesang).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Krämermarkt wird an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr stattfinden. Für Leckermäulchen gibt es an verschiedenen Ständen Grill- und orientalische Spezialitäten, ebenso kühle Erfrischungen und frische Obst-Snacks.

Die Händler der Stadt locken mit vielen Extra-Angeboten und Attraktionen. Und auch wer hoch hinaus will, kommt am Montag auf seine Kosten: Der Türmersturm wird von 17 bis 19 Uhr zur Besteigung geöffnet sein.