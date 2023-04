Bürokratische Hürden überwinden

Odenwald-Tauber/Berlin. MdB Nina Warken tauschte sich mit ihrem Kollegen, Privatdozent Dr. Michael Preusch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, mit Vertretern der Ärzteschaft aus dem Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis aus.

Bei dem digitalen Gespräch nahmen sowohl niedergelassene Ärzte als auch Vertreter der Interessenvereinigungen und der Landratsämter teil. Gemeinsam wurde der Frage nachgegangen, wie den Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung vor Ort adäquat begegnet werden könne.

Ressourcen zunehmend begrenzt

Dazu erklärt Nina Warken: „Steigender Ärztemangel, längere Wartezeiten für Patienten sowie immer höhere bürokratische Auflagen für Ärzte prägen die hausärztliche Versorgungsstruktur. Dadurch ist die Stabilität der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen gefährdet.“ Dies zeigten auch die aktuellen fach- und hausärztlichen Versorgungszahlen der beiden Kreise, die der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Dr. Karsten Braun, als fachliche Grundlage für die Diskussionsrunde vorstellte.

Dabei stelle besonders die Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte das Land vor Herausforderungen. „In Anbetracht zunehmend begrenzter Ressourcen ist der Schlüssel zum Erfolg, effektive Maßnahmen zu treffen, wie beispielsweise durch eine kluge Patientensteuerung“, so Dr. Braun.

In seinem Impulsvortrag veranschaulichte der Dr. Preusch die landespolitischen Aspekte der ambulanten Gesundheitsversorgung. Dabei erläuterte der Gesundheitsexperte, dass es in Baden-Württemberg noch nie so viele Medizinstudienplätze, Medizinstudenten sowie Ärzte wie heute gegeben habe. Dennoch stünde diese Entwicklung zum steigenden Ärztemangel nicht im Widerspruch.

Klarer Handlungsauftrag

„Vielmehr beeinflussen Faktoren wie zunehmende Spezialisierung von Ärzten, Folgen des demografischen Wandels und veränderte Arbeitsbedingungen die Versorgungsstruktur und führen zu dieser Diskrepanz. Die derzeitigen Entwicklungen begründen einen klaren Handlungsauftrag: Alle beteiligten Akteure müssen nun gemeinsam lösungsorientierte Maßnahmen für die Zukunft planen“, betont Dr. Preusch.

Während der Diskussionsrunde stellten die Ärzte die akuten Probleme des Honorararztwesens, der mangelnden Patientensteuerung sowie der stetig steigenden Verwaltungsbelastungen heraus.

Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass sowohl die bedarfsgerechte Planung der Ressourcen verbessert als auch bürokratische Hürden überwunden werden müssten, um die Attraktivität des Arztberufes zu steigern. Zudem sollte es gelingen, angehende Ärzte aus dem Wahlkreis für diesen Standort auch wieder zurückzugewinnen. Dies gelinge allerdings nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmten.

„Die Ärzteschaft trägt dazu bei, die Gesundheitsversorgung der Bürger in der Region sicherzustellen. Diese zu unterstützen gelingt nur durch eine enge Zusammenarbeit auf Kreis-, Landes- und Bundesebene“, so Warken.

Sowohl Dr. Preusch als als auch Warken kündigten an dabei im engen Austausch und in Abstimmung mit den Vertretern vor Ort sowie allen verantwortlichen Akteuren zu bleiben. pm