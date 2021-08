Buchvorstellung in Tauberbischofsheim: Den Gegnern des Papstes auf der Spur

Tauberbischofsheim. „Der Pakt gegen den Papst: Franziskus und seine Feinde im Vatikan“ lautet der Titel des neuen Buchs von Andreas Englisch, das er am Dienstag, 5. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Tauberbischofsheim vorstellen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vatikan herrscht Krieg. Erzkonservative Kardinäle und mächtige Gegner aus dem Inneren der Kurie fühlen sich von Franziskus bedroht. Sie werfen dem „Irren aus Buenos Aires“ vor, dass er durch seine mutigen Reformen der katholischen Kirche schadet. In geheimen Zirkeln haben Franziskus’ Feinde deswegen einen Pakt geschmiedet, der bis in die Spitzenämter der katholischen Kirche reicht und nur ein Ziel hat: Den Papst zum Rücktritt zu zwingen. Vatikan-Insider und Bestsellerautor Andreas Englisch ist dieser Verschwörung gegen Franziskus auf die Spur gekommen. Packend erzählt er, wer die geheimen Gegner des Papstes sind, warum und mit welchen Mitteln sie gegen den Heiligen Vater kämpfen – und wie Franziskus sich wehrt. Veranstalter der Buchvorstellung ist das Bildungszentrum Tauberbischofsheim in Kooperation mit der Kirchengemeinde. Bild: Kultur Agentur Löher

Autor Andreas Englisch stellt sein neues Buch am 5. Oktober in der Kreisstadt vor. © Kultur Agentur Löher

Info: Information und Anmeldung beim Bildungszentrum Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/897652 (Mail: info@bildungszentrum-tauberbischofsheim.de).