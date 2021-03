Odenwald-Tauber. Offensichtlich hat Fabian Greulich mit seinem Buch „Meine Familie, Corona und ich“ einen Nerv getroffen. Das Erstlingswerk des FN-Redaktionsleiters war nämlich nicht nur in kürzester Zeit ausverkauft und erschien nun in zweiter Auflage – auch Radiosender interessieren sich für das Buch. Sowohl der SWR als auch Radio Ton haben den gebürtigen Hardheimer interviewt und somit zu einem noch größeren Bekanntheitsgrad von „Meine Familie, Corona und ich“ gesorgt. Mittlerweile erschien das Werk, dessen 58 Kolumnen zuvor täglich in den FN erschienen waren, auch als eBook.

Mit diesem Erfolg hätte der Neu-Autor niemals gerechnet. Doch immer wieder sind es die Reaktionen von Lesern, die Fabian Greulich am meisten erfreuen: „Eine Frau“, berichtet er, „wollte das Buch für ihren Enkel signiert haben. Er ist noch viel zu jung zum Lesen. Die Dame sagte, für das Kind solle es eine Erinnerung sein an diese verrückte Zeit: „Als du noch ganz klein warst, mussten wir alle Masken tragen . . .“ sk

„Meine Familie, Corona und ich“ von Fabian Greulich gibt es bei Amazon als Taschenbuch, ISBN 979-8701899771, und als eBook ASIN B08THQ5ZMQ.