Brutröhren im Brehmbach bewährten sich

Tauberbischofsheim. Die Jahreshauptversammlung des Angelsportvereines Tauberbischofsheimes (ASV) fand in der Gaststätte „Pizza Pie“ in Tauberbischofsheim statt.

Vorsitzender Walter Rincker ging in seinem Bericht auf die Veränderungen in den Fließgewässern und die damit verbundene negative Auswirkung auf die Fischpopulation in den letzten Jahrzehnten ein. Ausgleich soll über Besatzmaßnahmen erfolgen.

Hierbei wurden die Besatzmaßnahmen der vergangenen Jahre vorgestellt. Schwerpunkte waren, welche Fischarten in welchen Mengen eingesetzt wurden und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse über Fischbesatzmaßnahmen im Allgemeinen vorliegen. Anhand von Tabellen wurden Besatzmengen und Wiederfänge gegenübergestellt.

Amtliche Bestandserhebungen im Brehmbach ergaben einen sehr guten Fischbestand. Erstmals könnten Äschen in allen Größen nachgewiesen werden. Der Verein wird weiterhin Brutröhren in den Bach einbringen.

Der Vorsitzende stellte den neuen Pachtvertrag den anwesenden Mitgliedern vor. Die Vergleiche der Fangergebnisse in den letzten drei Jahren ergaben Rückgänge bei den Forellen. Hechte und Barsche nahmen dafür zu. Erfreut ist man im ASV über die Zunahme der Bestände der Nasen. Der geschützte Fisch ist ein Indikator für gute Wasserqualität.

Der Besuch der Angelveranstaltungen in der Vergangenheit war mäßig. Das immer gut besuchte Anangeln fiel zweimal der Pandemie zum Opfer. Die aktiven Mitglieder des Vereins werden ab dem kommenden Jahr neu gestaltete Fanglisten erhalten. Hiermit soll erreicht werden, dass Fangmenge, Fangort und Größe der Fische genauer dokumentiert werden können. Abschließend dankte der Vorstand den Mitgliedern für das Vertrauen und die Mitarbeit.

Fischerkönig 2020 geehrt

Im Anschluss stellte Kassenwart Siemens die finanzielle Situation des Vereins für die Jahre 2019 und 2020 vor. Kassenprüfer Rudi Eck bescheinigte eine einwandfreie und sehr übersichtliche Kassenführung. Der gesamte Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Im Anschluss erfolgten die anstehenden Neuwahlen. Hierbei wurde vereinbart, dass die nächsten Neuwahlen im Frühjahr 2023 stattfinden werden. Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Walter Rincker; Zweiter Vorsitzender: Peter Behne; Schriftführer: Uwe Klein; Kassenwart: Valentin Siemens; Wasserwart: Martin Diehm; Kassenprüfer: Rudolf Eck, Harald Gans; Beisitzer: Martin Baldas, Stefan Nees, Helmut Frelke und Heinz Rautenstrauch, Robin Thoma.

Coronabedingt wurden die Sieger der Angelwettbewerbe 2020 erst an diesem Abend geehrt. Fischerkönig im Jahr 2020 wurde Erhard Hemmerich, gefolgt von Harald Gans und Peter Behne.

Dank und Anerkennung fand der neu gewählte Vorsitzende für Robert Schlagbauer, der den Verein aus privaten Gründen zum Jahresende verlässt. Als langjähriger Wasserwart und Kassierer hat er sich um den Verein verdient gemacht.

Für 25-jährige Vereinstreue wurden sechs Mitglieder geehrt: Im Einzelnen waren dies: Siegfried Müller, Wilfried Schädel, Josef u. Mark Stephan, Klaus Vath und Anton Teller.

40 Jahre halten dem Verein bereits die Treue: Martin Baldas, Wolfgang Fleck und Lothar Teltscher. Alle Jubilare, die anwesend waren, wurden vom Vorsitzenden mit einem Geschenk geehrt.