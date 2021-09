Brückenauer Kammerorchester gastiert in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Das Brückenauer Kammerorchester beschließt am Freitag, 24. September, die auf drei Konzerte verkürzte Saison der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte. Geboten wird Johann Nepomuk Hummels Konzert G-Dur für Mandoline und Orchester mit Alon Sariel als Solist. Dessen weltweite Präsenz in Rundfunk und Fernsehen, seine zahlreichen Auftritte auf internationalen Podien wie Berliner Philharmonie, Salzburger Festspiele oder Sala Sao Paulo in Brasilien zeigen seine herausragende Bedeutung für sein Instrument. Werke von Mozart und von Meistern des 20. Jahrhunderts vervollständigen das Programm. Das Konzert wird durch die Corona-Pandemie an zwei Uhrzeiten, 18 und 20 Uhr, in der Stadthalle aufgeführt. Karten sind in der Tourist-Information erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung (Diana Schilling) unter Telefon 09341/80333. Bild: Brückenauer Kammerorchester

