Broschüre der Wanderwege neu gestaltet

Dittigheim. Der Heimatverein Dittigheim setzt sich seit über 30 Jahren für den Erhalt und die Sanierung von Kultur und Denkmälern in Dittigheim ein. Seit vielen Jahren gehört zu den Aufgaben auch die Pflege und die Beschilderung des Wanderwegenetzes rund um den Ort. Zu diesem Netz zählen insgesamt sechs Wanderwege mit einer Länge von fünf bis 25 Kilometer, sowie drei Kurzwanderwege mit einer Strecke von zweieinhalb bis sieben Kilometer. Diese werden zahlreich durch Einheimische und Touristen genutzt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde dieses Jahr die Broschüre der Wanderwege komplett neugestaltet und mit Unterstützung der Stadt Tauberbischofsheim neuaufgelegt. Die Broschüre kann auf der Homepage (hv-dittigheim.de) eingesehen werden, in der hiesigen Gastronomie oder der Kirche kostenlos mitgenommen werden.

Nistkästen aufgebaut

Im Bereich dieser Wege werden durch den Heimatverein seit einigen Jahren Nistkästen aufgebaut und gepflegt. Diese Nistkästen werden jedes Jahr rege, vor allem durch Blau- und Kohlmeisen, genutzt. Passend dazu lädt der Heimatverein regelmäßig zu einer Vogelkundlichen Wanderung rund um Dittigheim ein. Der nächste Termin ist der 15. Mai um 7 Uhr. Hierzu sind alle Interessierten willkommen.

An den Wanderwegen wurden vom Heimatverein, vor allem unter Federführung von Klaus Seidenspinner unter Mithilfe von Peter Herrmann und Wolfgang Schimpf, in den letzten Jahren über 30 Bänke und Sitzgruppen aufgestellt. Diese Bänke werden rein ehrenamtlich gebaut, finanziert und gepflegt. „Leider gibt es in letzter Zeit zielgerichtete Sachbeschädigungen an den Bänken, die man als Angriff auf das Ehrenamt verstehen kann und sehr betroffen machen“, so der Heimatverein. Falls es Vorbehalte gegen die Arbeit des Vereins gebe, sei dieser jederzeit gesprächsbereit. Die Sachbeschädigungen an den Bänken werden selbstverständlich behoben. Der hierdurch entstehende zeitliche und finanzielle Aufwand könnte jedoch für sinnvollere Investitionen zum Wohle Dittigheims eingesetzt werden, bibt der Heimatverein zu bedenken. kha

