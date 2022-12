Bridgeclub feierte sein Jubiläum

Tauberbischofsheim. Zu einer festlichen Veranstaltung trafen sich die Mitglieder des Bridgeclubs Tauberbischofsheim, um das 25-jährige Bestehen, verbunden mit einem Bridgeturnier, zu feiern. Die Vorsitzende Irene Maier begrüßte die Anwesenden und überraschte die Mitglieder mit einer Jubiläumstorte. Nach deren Genuss wurde ein Individual-Turnier an sechs Tischen gespielt. Für den erkrankten Turnierleiter Eberhard Brunk übernahmen Erika Wirth die Organisation des Ablaufs und Maria Mischek die Turnierleitung während des Spiels. Nach etwa drei Stunden wurde am Computer durch Isolde Winkler und Erika Wirth ausgewertet. Nachdem die Ergebnisse feststanden, überreichte die Vorsitzende den Siegern und Platzierten des Turniers Urkunden und Präsente:

1. Platz: Erika Wirth

2. Platz: Gerda Eberle.

3. Platz: Hedi Krajewski.

Nach dem Turnier schilderte Irene Maier die Entwicklungsgeschichte des Clubs. Edith Schuster legte 1991 den Grundstein für den heutigen Club, der seit dem 24. November 1997 dem DVB (Deutscher Bridge Verband) angehört.

Anfangs wurde privat, in verschiedenen Lokalen, dann im Casino auf dem Laurentiusberg gespielt. Seit 16 Jahren ist der Club im Sichart-Haus beheimatet. Irene Maier bedankte sich bei der Heimleitung und kündigte eine Spende an das Haus an. Die anwesenden Gründungsmitglieder Maria Mischek, Barbara Schneider, Beatrice Schreck, Dr. Annette Schulze, Erika Wirth wurden mit Blumen geehrt. Zwei Gründungsmitglieder (Edith Schuster und Hildegard Wünsch) konnten leider nicht teilnehmen. Günther Kuhn bedankte sich im Namen der Mitglieder bei der Vorsitzenden Irene Maier mit einem Weihnachtsgesteck. Er betonte ihren großen Einsatz und ihr Vermögen, den Club über manche schwierige Klippen zu führen und die Bridge-Gemeinschaft zu fördern. Sein Dank ging auch an den erkrankten Turnierleiter Eberhard Brunk für sein unermüdliches Wirken. Nach dem gemeinsamen Abendessen ergaben sich in gemütlicher Runde lebhafte Gespräche.