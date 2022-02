Breitbandausbau im Main-Tauber-Kreis startet dieses Jahr

Als „Meilenstein“ bezeichnete Landrat Christoph Schauder bei einem Pressegespräch die Entscheidung, die fünfte Phase im Breitbandausbau in Angriff zu nehmen: Im Frühjahr vergangenen Jahres waren der Landkreis, die 18 Städte und Gemeinden und die BBV gemeinsam in einem Boot, im Juli wurde der Kooperationsvertrag geschlossen. Ende diesen Jahres, so die Planung, sollen die ersten Bagger rollen

