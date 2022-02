Tauberbischofsheim. Eine Blutspendeaktion des DRK findet am Donnerstag, 24. Februar, von 14 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim statt. Alle verfügbaren Termine findet man online unter: terminreservierung.blutspende.de. Es gilt die 3G-Regel. Es erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Nach einer SARS-CoV-2-Impfung kann man, vorausgesetzt man fühlt sich wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. Alle Informationen findet man unter www.blutspende.de/corona. Infos rund um die Blutspende gibt es über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911.

