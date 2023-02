„Blue Devils“ hoch motiviert

Tauberbischofsheim. Die zweite Jahreshauptversammlung des Dartclub „Blue Devils“ in Tauberbischofsheim fand im Bowlingcenter statt. Präsident Kevin Koch ging in seinem Jahresrückblick auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 ein, zum einen mit der Gründung des eingetragenen Vereines und zum anderen der sportliche Erfolg der ersten Mannschaft mit dem Aufstieg in die Bezirksliga der Dartliga Schwaben.

Zur aktuellen Situation und beim Ausblick ins sportliche Jahr 2023 ging er auf die drei Mannschaften der Blue Devils mit insgesamt 25 aktiven Spielern ein.

Die Hinrunde der Blue Devils ist abgeschlossen, die erste Mannschaft steht mit sieben Siegen und einem Unentschieden immer noch ungeschlagen auf Platz 1 der Bezirksliga.

Die Zweite ist nach Ablauf der Hinrunde punktgleich mit dem Tabellenführer und kann sich auch noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Auch die Dritte findet immer besser in die Saison und konnte zuletzt zwei Siege in Folge holen.

Aber auch die positive Entwicklung Mitgliederanzahl kann sich mit aktuell 47 sehen lassen.

Der Kassierer Tobias Häfner konnte in seinem Finanzbericht ebenfalls eine gute Entwicklung nachweisen, was die Kassenprüfer auch bestätigten.

Damit stand der Entlastung des Präsidiums nichts im Wege. Danach standen die Satzungsgemäßen Wahlen an. Gewählt wurden die Posten des Vizepräsidenten, des Schriftführers und des Sportwartes.

Neuer Vizepräsident wurde Tobias Weihs und neuer Sportwart Pascal Häfner. Beide wurden jeweils per Akklamation einstimmig gewählt. Gerd Koch blieb in seinem Amt und wird auch die nächsten zwei Jahre Schriftführer des Vereins sein.

Den beiden ausgeschiedenen Präsidiumsmitgliedern, Wolfram Nohe und René Röthlein, wurde für ihre Arbeit mit einem Präsent gedankt.

„Mit dem neuen Präsidium werden wir in den kommenden Monaten die nächsten wichtigen Schritte nach vorne gehen können“, so der Präsident Kevin Koch.

„Sollten wir weiterwachsen und sich damit auch die Anzahl der aktiven Spieler erhöhen, werden wir langfristig nicht drumherum kommen, einen neuen, flächenmäßig größeren Standort zu suchen, auch wenn wir momentan sehr zufrieden im Tauberbischfsheimer Bowlingcenter sind. Wir hoffen natürlich auch auf Unterstützung der Stadt bei der zukünftigen Suche nach einem neuen Zuhause“, so Kevin Koch weiter.

In der abschließenden Diskussion der „Blue Devils“ ging es um die Planung weiterer Turniere für die Zukunft, die Gestaltung von Trainingseinheiten und verschiedene Fragen rund um den Mannschaftsbetrieb.