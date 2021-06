Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Badespaß - Mit dem Bau des Freibads in der Kreisstadt ging vor 70 Jahren ein lang gehegter Traum in Erfüllung Blick in die Geschichte des Frankenbads Tauberbischofsheim

Das Frankenbad in Tauberbischofsheim feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Alles begann am 22. Juli 1951 mit einem Sprung ins kalte Nass durch Bürgermeisterstellvertreter Hermann Mott.