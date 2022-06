Blick hinter die Kulissen der Polizei

Tauberbischofsheim. Beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim findet am Sonntag, 26. Juni, ein Berufsinformationstag des Polizeipräsidiums Heilbronn statt. An diesem Tag erwartet Jugendliche ein spannendes Programm.

Neben der Einstellungsberatung, die alle Fragen rund um den Polizeiberuf beantworten, werden verschiedene Mitmachstationen tiefergehende Einblicke in das vielfältige Aufgabenfeld der Polizei Baden-Württemberg vermitteln.

Am eigenen Leib erfahren

Beim Referat Prävention kann man die Folgen von Alkoholkonsum am eigenen Leib erfahren. Wer meisterst den Parcours mit Rauschbrille? Das Einsatztraining stellt in Einsätzen beschlagnahmte gefährliche Gegenstände vor und erläutert, wie einen die Führungs- und Einsatzmittel der Landespolizei dagegen schützen können.

Die Verkehrspolizei zeigt ihren Fuhrpark – zum Beispiel einen (zivilen) Streifenwagen – und erklärt den Interessenten die Geschwindigkeitsmessung oder die professionellen Unfallaufnahme. Die Hundeführerstaffel präsentiert sich und ihre Aufgaben in einer halbstündigen Vorführung.