Blick auf Kinder und Jugendliche

Tauberbischofsheim. Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler in eine Schieflage gebracht. Besonders stark ist das Leben der Kinder und Jugendlichen von den Auswirkungen betroffen. Die Sportjugend Tauberbischofsheim und die Sportjugend Heidelberg veranstalten am Donnerstag, 8. Juli, das dritte Online-Seminar in ihrer Ausbildungsreihe zum Thema „Auswirkungen der Krise auf das Leben junger Menschen“. Dabei werden vor allem die Themen Depression, Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit, adipöse Erscheinung, Verfall in die Digitalisierung, Austritt aus den Sportvereinen und Rückgang des sportlichen Interesses behandelt. Referent ist Kinderpsychologe Dr. phil. Langhirt.

Im Seminar geht es um Fragen wie etwa: Wie soll das Leben der jungen Menschen – nach Corona – weitergehen? Wird der Sport ein Instrument zur Aufarbeitung der Krise sein, und werden die Mitgliederzahlen der Sportvereine wieder steigen? Was kann der organisierte Sport tun, um den Kindern und Jugendlichen den Weg zurück in die Normalität zu erleichtern? Wird sich das Schulleben aufgrund des Präsenzunterrichts wieder normalisieren, werden die Lehrer wieder einen persönlichen, sozialen Bezug zu den Kindern aufbauen können? Das Seminar findet von 18 bis 20 Uhr online statt und spricht alle an, die im Sportverein mit Kindern arbeiten. Weitere Adressaten sind interessierte Eltern und Lehrer.

Anmeldung ist möglich unter www.sportjugend-main-tauber.de im Internet. Weitere Auskunft wird erteilt unter Telefon 09341/898813 oder nach einer E-Mail an Sportjugendtbb@t-online.de (dabei eigene Telefonnummer nennen).