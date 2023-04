Tauberbischofsheim. In seinem Beziehungsdrama „Quartett“ lässt Heiner Müller die verruchten Protago-nisten aus Laclos’ Skandalroman „Gefährliche Liebschaften“ nochmals aufeinandertreffen.

Alexander Schilling inszeniert das meistgespielte Stück Müllers nun an der Badischen Landesbühne. In Tauberbischofsheim ist „Quartett“ am Montag, 22. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Bild: Empl