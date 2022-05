BLB begab sich in Tauberbischofsheim auf die Spuren eines intergalaktischen Musikers

Alexander Schilling realisierte bereits mit „Der kleine Prinz“ und „Electronic City“ zwei Inszenierungen an der Badischen Landesbühne. Dank der fantasiereichen Ausstattung von Katharina Andes wurde die „Bowie-Revue“ ein kurzweiliger 80-Minuten-Ausflug zu einem “Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen“, wie der 1947 in London geborene und 2016 in New York an einer Krebserkrankung verstorbene Musiker,

...